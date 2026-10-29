ਕਰਵਾ ਚੌਥ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ।
Published : October 29, 2026 at 7:46 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਖੰਡ ਸੁਹਾਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਅੰਨ-ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ।
16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ।
ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਕਥਾ ਸਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰਵੇ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ, ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਵਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਰਵੇ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਅਰਘ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।