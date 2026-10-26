ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ?

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ?
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 5:06 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
"ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਵੈਲਰੀ
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਾਇਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਅੰਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਗਾਹਕ
'ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸਿਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਵੈਲਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੂਬਹੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਸਗੋਂ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਵੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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