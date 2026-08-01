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ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੀੜਤਾ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੁਨਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ।

Chandigarh firing
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 5:22 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 42 ਵਿੱਚ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਅਸਰ ਸੈਕਟਰ 42 ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 2982 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਪਹੁੰਚੀ 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜੇਪੀਐਸ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਸੀਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਔਰਤ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਜੇਪੀਐਸ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰੁਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ 7-8 ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 7-8 ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਲੈਟ ਹੈ।"

ਧਰੁਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।"

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲੈਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ
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