ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚ ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ।
Published : August 5, 2026 at 4:27 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ।"
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"