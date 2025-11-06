ਔਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।
Published : November 6, 2025 at 7:18 PM IST
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਅਮਰਨਾਥ ਉਰਫ ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
"ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੀ (46) ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ੇਰ ਚੰਦ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਉਰਫ ਜੈਮਲ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"- ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਰਨਾਥ ਉਰਫ ਜੈਮਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਉਰਫ ਜੈਮਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਨਾਥ ਉਰਫ ਜੈਮਲ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਬੀਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।"