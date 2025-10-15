ETV Bharat / state

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ,ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ATTACK ON FAMILY
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 15, 2025 at 8:08 PM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ,ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ (ETV BHARAT)

ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ :

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,' ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ,ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।'

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ

FATAL ATTACK ON FAMILY
ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ,ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ETV BHARAT)

'ਰਾਹ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ'

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'

ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ।-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਡੀਐਸਪੀ

FATAL ATTACK ON FAMILY
ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ (ETV BHARAT)

'ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਬੂ'

ਡੀਐਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ' ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

Last Updated : October 15, 2025 at 8:22 PM IST

TAGGED:

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
ATTACK ON FAMILY
ਮਾਨਸਾ
ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ
FATAL ATTACK ON FAMILY

