ਔਰਤ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਰਸਤੇ ’ਚ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੇਹਲੋਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : February 21, 2026 at 4:36 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੇਹਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਡੇਹਲੋ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਚਾਅ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਹਲੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ।"
ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"