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ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ: ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੌਫ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

DEAD BODY FOUND IN BOX BED
ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 3:30 PM IST

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ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ।

ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ (Etv Bharat)

ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਕੋ ਕੇ ਜੁਗਾੜੀ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੇਹੜੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

DEAD BODY FOUND IN BOX BED
ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ (Etv Bharat)

"ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐੱਸਐਚਓ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

DEAD BODY FOUND IN BOX BED
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ (Etv Bharat)

"ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐਚਓ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ,ਡੀਐਸਪੀ

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TAGGED:

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ
ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ
JUGADU RICKSHAW
MANDI GOBINDGARH NEWS
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