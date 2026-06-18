ETV Bharat / state

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਾਬੂ, ਹਰ ਪੋਸਟ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਟ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ।

FAKE OFFICER ARRESTED IN JALANDHAR
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਾਬੂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 18, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ-3 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਜਾ ਠਾਕੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ-3 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ

ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਸੰਜੀਵ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾ. ਮਨਮਹਿਕ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਮਨਮਿਹਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਢੇ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੱਗੇ ਪੈਸੇ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

Fake officer arrested in Jalandhar
ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ (Etv Bharat)

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰਪੈਡ ਬਰਾਮਦ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 20 ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰਪੈਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੈਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
WOMAN THIEF ARRESTED IN JALANDHAR
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਮਹਿਲਾ ਕਾਬੂ
JALANDHAR NEWS
FAKE OFFICER ARRESTED IN JALANDHAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.