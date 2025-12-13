ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਕਟਵਾਇਆ ਪਤੀ, ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ

ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਕਟਵਾਇਆ ਪਤੀ, ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : December 13, 2025 at 7:52 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ
ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 20–22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10–12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।"
ਆਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।"