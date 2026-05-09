ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬੀੜਾ...

ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 7:20 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ?

ਸੰਜੇ ਮਿੱਤਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ?

ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਂਸਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ।" ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ?

ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈੱਡ ’ ਹਨ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ

