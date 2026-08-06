ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ ਵੈਰੀ: ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਖਮੀ
Published : August 6, 2026 at 8:10 PM IST
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ/ਖੰਨਾ: ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਅਤੇ ਧੀ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਬਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਚੌਬਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ।
"ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਏ।"-ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੱਸ
ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
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