Explainer: ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਰਮ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਸਕੀ ਪੈਰ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

Explainer: ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਰਮ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਸਕੀ ਪੈਰ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : June 2, 2026 at 8:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। NFHS-6 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ UP-ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟੀ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਕੀ ਹੈ ?
ਤੰਬਾਕੂ Nicotiana tabacum ਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਹੁੱਕਾ, ਗੁਟਖਾ, ਖੈਨੀ, ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ੀਲਾ ਤੱਤ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਪਾਮੀਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ 'ਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਾਏ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (World Health Organization) ਮੁਤਾਬਕ ਤੰਬਾਕੂ ਹਰ ਸਾਲ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ 'ਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣ ਤੇ 70 ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੇਫੜੇ, ਮੂੰਹ, ਗਲੇ, ਪੈਨਕ੍ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। WHO ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ 80% COPD ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕੋਟੀਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ 2-4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ Passive smoking ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ NFHS 6 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ?
ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6 (2023-24) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੀ ਦਰ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 36.3 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6 ਦਾ ਫੀਲਡਵਰਕ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 19,616 ਘਰਾਂ, 20,135 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3,160 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
GATS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ?
NFHS-6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ GATS (Global Adult Tobacco Survey) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2016-17 ਦੇ GATS-2 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤੋਂ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 25.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025-26 'ਚ ਇਕੱਲੇ 22,054 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 98.6% ਸਕੂਲ “ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ” ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ” ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Ministry of Social Justice- “Magnitude of Substance Use in India” 2019 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10-17 ਸਾਲ ਦੇ 6 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ 18-75 ਸਾਲ ਦੇ 63 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਲਗ, ਕੁੱਲ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੰਗ, ਓਪੀਔਡ, ਸੈਡੇਟਿਵ, ਕੋਕੀਨ ਤੇ ATS ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7.2 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਓਪੀਔਡ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 15.4% ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ "ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰ" ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ “ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ” ਹੈ। ਉਹ Addiction Psychiatry ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
PGI ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੋਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ASHA ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। PGI ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ NFHS ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ Indian Journal of Public Health 2026 ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ (ਸਿਗਰੇਟ, ਬੀੜੀ, ਹੁੱਕਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਚਿੱਟਾ') ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਲਆਰ ਬੁਡਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ' ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।"