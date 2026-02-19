ਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ? ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹਨ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
Published : February 19, 2026 at 6:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ?
ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ “ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਪਲਾਈ" ਜਾਂ “ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹਨ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
"ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।" - ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ?
2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (All India Institute of Medical Sciences) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (Opioids) ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ?
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ?
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ 30.68 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ !
ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2018 AIIMS ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਅੰਕੜੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਬੱਚਿਆਂ 10-17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ 18-75 ਸਾਲ ਲਈ)। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਪ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ
- ਸ਼ਾਰਬ (Alcohol)
- ਕੋਕੇਨ (Cocaine)
- ਕੈਨਾਬਿਸ (Cannabis) – ਗਾਂਜਾ, ਭੰਗ, ਹੈਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ
- ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (Opioids) – ਓਪੀਅਮ, ਹੀਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), ਸਮੈਕ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਓਪੀਓਇਡਜ਼
- ਸੈਡੇਟਿਵਜ਼ (Sedatives) – ਠੰਡਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਦਵਾਈਆਂ
- ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਟਾਈਪ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ (ATS/Stimulants) – ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ
- ਇਨਹੇਲੈਂਟਸ (Inhalants) – ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ
- ਹੈਲੂਸੀਨੋਜੈਨਸ (Hallucinogens) – ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2016-2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ "ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"- ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
"ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ"
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਔਸਤ 100 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਫ਼ੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਰਫ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਹੈ।"
ਕੀ ਹਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਹਲਾਤ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਗੁਰੱਪ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1998-99 ਦੇ ਕਰਬਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ, ਉਹ 2005 ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ ਓਨ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ (United Nations Office on Drugs and Crime) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫ਼ੀਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Alcohol And Drug Foundation) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖ਼ੀ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ NDPS ACT 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ।" ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।“
"ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ (CBN) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2025-26 ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੱਗਭਗ 1.21 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"- ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ?
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ।"
‘ਜਿੱਥੋਂ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ’
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲ ਆਰ ਬੁਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫ਼ੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"- ਐਲ ਆਰ ਬੁਡਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ “ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।“
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: