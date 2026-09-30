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EXPLAINER: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ?

ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇੱਕ ਜੋੜਾ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।" ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Punjab birth rate srs report
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ? (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 9:18 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ SRS ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਣਨ ਦਰ 1.4 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.9 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ, ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਰ 2.1 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ? (ETV Bharat)

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਆਰਐਫ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...

TFR ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

TFR (Total Fertility Rate) ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.4 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.1 ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1.4 ਦੀ ਦਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ TFR 1.4 ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦਰ 1.4-1.4 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 1.9 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2.1 ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 2.1 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab birth rate srs report
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰੀ (ETV Bharat/GFX Team)

ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ?

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। SRS ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 8.5% ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 9.7% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 11.6% ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 0-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 6.3% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8.1% ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ 10.7% ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਸਤ 10.1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। SRS 2024 ਮੁਤਾਬਕ 0-4 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6% ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 7.9% ਹੈ।

Punjab birth rate srs report
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (ETV Bharat/GFX Team)

ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਲਾਤ ?

SRS 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 1.4 ਹੈ। ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1.2, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1.3 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.5, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 1.5, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1.6, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1.7 ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.9 ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, SRS 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 2.1 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2.3, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.4, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.6 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.9। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ TFR 1.9 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ TRF ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਸਆਰਐੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 2010-12 ਵਿੱਚ 3.6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2020-22 ਵਿੱਚ 3.1 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.8 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.8 ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਫਆਰ 3.2 ਤੋਂ 2.6, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 3.1 ਤੋਂ 2.5, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2.9 ਤੋਂ 2.4 ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2.6 ਤੋਂ 2.2 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਬੱਚੇ- ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ?

ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। NFHS (National Family Health Survey)-5 ਦੇ 2019-21 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 1.6 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SRS (Sample Registration System Statistical Report) 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 1.4 ਤੱਕ ਆ ਗਈ। NFHS-5 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15-19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ।

Punjab birth rate srs report
ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ETV Bharat/GFX Team)

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ?

NFHS-6 ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ NFHS-5 ਵਿੱਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 15.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ?

ਜਨਗਣਨਾ-2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.76 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 11.09 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ, 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 1.68 ਲੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 846 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 865–885 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ 793-817 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।

Punjab birth rate srs report
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ (ETV Bharat/GFX Team)

ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਆਬੇ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 11.09 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 10.91 ਫੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 12.2 ਤੋਂ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 12.8 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 12.9 ਫੀਸਦੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ TRF ਘਟਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ?

ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲ. ਐਰ ਬੁਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ)। "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਬੁਦਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ, 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ' ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ' ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ TFR 2.2 ਤੋਂ 2.3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ (IVF) ਸੈਂਟਰ ਨਾਮਾਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। - ਐਲ. ਐਰ ਬੁਦਾਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਟੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. (Total Fertility Rate) ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ ਕਾਲ (15 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਜੋੜਾ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ"

ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ 2.1 ਟੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 2.7 ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤੀ-ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

Punjab birth rate srs report
ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ (Family Planning) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ (ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿੱਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸਰੀਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਆਦਤਾਂ (Diet), ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ/ਟਾਵਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ਼ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes) ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ‘ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਡਾ. ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।"

Punjab birth rate srs report
ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) (ETV Bharat/Special Arrange)

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਡਾ. ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?

ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ?

ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਲ ਬੁਦਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ 'ਰੋਡਮੈਪ' (Roadmap) ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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