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ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ? ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

demand for increasing milk prices in Punjab
ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 6:53 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਫੀਡ, ਮੱਕੀ, ਖਲ, ਚੋਕਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਚ ਕਿਉਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ, ਕੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ? (etv bharat)

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਫੀਡ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2-5 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਇਸ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

demand for increasing milk prices in Punjab
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ? (etv bharat)

ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੀਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ?

ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੀਲ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

demand for increasing milk prices in Punjab
ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ (etv bharat)


ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਉਨ ਵਿਖੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਸਬ੍ਰੀਡ ਗਾਂ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ 10-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3-3.5 ਕਿੱਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ, 5-7 ਕਿੱਲੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ 4-5 ਕਿੱਲੋ ਸੁੱਕਾ ਰਫੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਫੀਡ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਕਿੱਲੋ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਤੂੜੀ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹30 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
1 ਪਸ਼ੂ = ₹900 ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ
10 ਪਸ਼ੂ = ₹9,000 ਮਹੀਨਾ
25 ਪਸ਼ੂ = ₹22,500 ਮਹੀਨਾ
50 ਪਸ਼ੂ = ₹45,000 ਮਹੀਨਾ
100 ਪਸ਼ੂ = ₹90,000 ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

demand for increasing milk prices in Punjab
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿਗੜਿਆ (etv bharat)

"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"-ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ ਸਕੇ।"

demand for increasing milk prices in Punjab
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ (etv bharat)

"ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ, 80 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਡ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ,ਪ੍ਰਧਾਨ,ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

demand for increasing milk prices in Punjab
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਿਆ (etv bharat)


ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ?

ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹10-15 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਫੈਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹1 ਤੋਂ ₹2 ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਊਚ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ ₹63 ਤੋਂ ₹65 ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕ੍ਰੀਮ ਦੁੱਧ ₹69 ਤੋਂ ₹71 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

demand for increasing milk prices in Punjab
ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ (etv bharat)

ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨ !

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-5 ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫੀਡ, ਦਵਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

TAGGED:

INCREASING MILK PRICES
ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
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