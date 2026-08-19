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ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ...!

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

PUNJAB SUICIDE TREND YOUTH
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ? ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 19, 2026 at 6:25 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਹਲਾਤ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV BHARAT)

NCRB ਦੀ ADSI ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

Punjab youth suicide statistics
NCRB ਦੀ ADSI ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (etv bharat)


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ,ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਨਸ਼ੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab youth suicide statistics
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (etv bharat)

18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Punjab youth suicide statistics
18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ (etv bharat)


25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ,ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ,ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ,ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਆਦਿ ਹਨ।

Punjab youth suicide statistics
25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ (etv bharat)

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਪੈਸਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ “ਪਰਫੈਕਟ ਲਾਈਫ” ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਣਾ,ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab youth suicide statistics
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ (etv bharat)

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ,ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ,ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

PUNJAB SUICIDE TREND YOUTH
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ETV BHARAT)



ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ Tele-MANAS 14416 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 24×7 ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ।


ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, anxiety, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ/ਥੈਰੇਪੀ CBT ਵਰਗੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਹਿਣਸੀਲਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ,ਅਸਫਲਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬੱਚੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ,ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਆਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ

Punjab youth suicide statistics
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? (etv bharat)

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ?

ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

"ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੀਵੀ, ਫੋਨ ਦੀ ਆਦਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "-ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਡਾਕਟਰ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਥਰੈਪੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


709 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (MMSY) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਐੱਚਏ) ਦੇ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 709 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ 83.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 284 ਲਾਭਪਾਤਰੀ 31–45 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 249 ਲਾਭਪਾਤਰੀ 18–30 ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 533 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 75.2 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।

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