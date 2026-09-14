ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਸ਼ਾ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਸ਼ਾ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 14, 2026 at 3:17 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਬਰਾਮਦਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 2019 ਵਿੱਚ 11,536 ਸਨ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 6,909 ਹੋਏ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ 9,972 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 12,442 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।"
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37,365 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49,422 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 78, 2022 ਵਿੱਚ 144 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 89 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 106 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਦਰਜ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 266 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀ, ਪਰ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ 59,293 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 25,339 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 696 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3,757 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 964 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 45 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,288 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 71 ਕਿਲੋ ਮੈਥਾਮਫਾਈਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ 62 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਆਈਆਂ 51,979 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9,577 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 2024 ਦੇ 2,644 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 8,574 ਹੋਏ, ਜੋ 224 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਇੱਥੇ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਓਪੀਔਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪੀਔਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀ ਰਹੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ STF ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਪੈਡਲਰ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ।
"ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸਾਰਾ"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸਾਰਾ" ਹੇਠ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ' ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ 'ਫੇਲ੍ਹ' ਰਿਹਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"-ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸਾਰਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?'
"ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ 'ਕਿੰਗਪਿਨ' ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੈਰਖ਼ਵਾਹ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਤਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਤਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ) 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ 15-20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
"ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਤੋੜ' ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ।"-ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ”
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੂਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੱਗ-ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।"
ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 4,600 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। PGIMER ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ?
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਲਆਰ ਬੁਦਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਬੁਦਾਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ।"- ਐਲਆਰ ਬੁਦਾਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
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