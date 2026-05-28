Explainer: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ? ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ...

Explainer: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ? ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ...
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : May 28, 2026 at 9:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ? ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ? ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਪੈਰੋਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ" ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਰਿਆਇਤ" ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਘਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ?
CBI ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 3 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ IPC 376 ਤੇ 506 ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ IPC 302 ਅਤੇ 120B ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 28 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2017 ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਰਿਹਾਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਬਕਾ BJP ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ?
26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਤੇਂਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਪੈਰੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ"। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਈ "ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ" ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ" ਹੈ ਜੇ ਉਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ 40-ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਸਾਲ 'ਚ 70 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ?
2024-2025 ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪੈਰੋਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ"। ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ"। 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ "ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ" ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਕੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 2022’ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਵਰਗੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ HARD CORE CRIMINAL ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 2022’ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਵਰਗੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ HARD CORE CRIMINAL ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ,ਵਕੀਲ,ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਮਾਲਵਾ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2007, 2012 ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 22 ਰਿਕਾਰਡ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ, 44 ਰਿਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ, 3 ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 7 ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 46 ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ
“ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰੋਲ”
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਵਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ/ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। SSP ਸਿਰਸਾ ਦੇ 2024 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ CCTV-ਡਰੋਨ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਸਤਿਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੂਨਦਾਨ, ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।