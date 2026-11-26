ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ?
ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ...
Published : November 26, 2026 at 12:49 PM IST
ਮੋਗਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਹਾਂਰੈਲੀ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਮੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਪਨ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ, ਖੰਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"- ਵਿਪਨ ਓਂਕਾਰ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ ਸੱਤਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੱਕੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਜੁੜਿਆ?
ਵਿਪਨ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਥਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇਸਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਾਇਲੋ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸਿਆਸੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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