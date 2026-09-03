ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ? ਪੰਡਿਤ ਪਵਨ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮਹੱਤਤਾ...
ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਰੀ
Published : September 3, 2026 at 8:35 PM IST
ਮੋਗਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ETV Bharat ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਡਤ ਪਵਨ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ
ਪੰਡਿਤ ਪਵਨ ਗੌਤਮ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
"ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਹਵਨ, ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"-ਪਵਨ ਗੌਤਮ,ਪੰਡਤ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਪਵਨ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਮੰਦਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਢੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਤ ਪਵਨ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।"
"ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"-ਪਵਨ ਗੌਤਮ,ਪੰਡਤ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।"
ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ?
ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ, ਸੱਚਾਈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਪਵਨ ਗੌਤਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ।
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