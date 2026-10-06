EXPLAINER: ਕਿਉਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ CMO ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ? ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਹਰ ਡਿਟੇਲ
ED ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ। ਪੜ੍ਹੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 6, 2026 at 3:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ:
- ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲਣਾ।
- ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ।
- ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ।
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ:
- ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ: ਈਡੀ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਲਯੂ (CLU) ਯਾਨਿ 'Change of Land Use' ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
- ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਰਾਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ: ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
- ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਈਡੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 12:15 ਵਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, "ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੈਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ:
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ: ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ: ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੈਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
- ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ: ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Fortified Rice Kernels ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਮਾਰਕਫੈੱਡ: ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ: ਗਮਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਸੀਐਲਯੂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
- ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 57 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ (IFS) ਦੀ ਚੈਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "Already Given 100, Rest Will Be Given."
- ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC): ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 7 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ D-156 ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ Unearned Increase ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ:
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ 'Locus Standi' 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ (Ayaaubkhan Noorkhan Pathan, Simranjit Singh Mann, Divine Retreat Centre) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।'
- ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੱਥ ਲੁਕੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ "ਫੋਰੈਸਟ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ" ਅਤੇ "ਦਿ ਨੈਸਟ" ਨਾਮਕ ਦੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ-ਸਟੇਅ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-ਸਟੇਅ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ CWP-PIL-98-2025 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 156(3) CrPC ਤਹਿਤ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CWP-PIL-60-2026 ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ Premature ਯਾਨਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ-ਸ਼ੀਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅ: ਪੀਬੀਆਈ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੈਕਸਚਰ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ, 3 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਊਡ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਸੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ "ਲਿੰਕ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
- ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ' ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ ਅਧਿਨੀਅਮ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ (IFS), ਆਰ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ (CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਵਿੱਕੀ, ਬਾਹਲ, ਚੁਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, "ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਟਵਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ:
ਐਕਸ-ਪਾਰਟੇ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ: 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:00 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤੋੜ-ਫੋੜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ:
- ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਮੇਨਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2010' ਦੇ ਨਿਯਮ 2 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਲ-ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਹਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ-ਸਟੇਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
- ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ Lalita Kumari v. Government of U.P. (2014) ਦੇ ਪੈਰਾ 93 ਅਤੇ 96 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਅਤੇ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"
ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇ।
- ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
"ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ"
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।"