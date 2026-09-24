ETV Bharat / state

ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ? ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ AAP ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ

ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ED taking action at GMADA office
ਈਡੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2026 at 3:54 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਕੇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਐਲਯੂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ, ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (ਈਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ।

ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਣੋ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

  • ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਲਯੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ।
  • ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਲੇਆਉਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ।
  • ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
  • ਈਡੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਜਾਂਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਐਲਯੂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
  • ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਭੜਕੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਗਮਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਈਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਚੋਰ ਮਚਾਉਣ ਸ਼ੋਰ ... ਚੋਰ ਮਚਾਉਣ ਸ਼ੋਰ...ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਚੋਰ ਮਚਾਉਣ ਸ਼ੋਰ, "ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ..ਮੇਰੀ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।... ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਏਏਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲੜੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੋ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਕਿਉਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ/ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ - ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬੌਸਾਂ ਤੱਕ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ - ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਪ੍ਰਿੰਸ’ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ। ਸਭ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੋਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੋਸ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।- ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਜਿੱਥੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਆਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੱਲ ਗਿਆਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ।'

ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਈ.ਡੀ. (ED) ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਵੇ-ਧਮਕਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੇਗਾ, ਨਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

TAGGED:

ਮੁਹਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ
GMADA OFFICE ED RAID
ਮੋਹਾਲੀ ਆਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ED RAIDS PUNJAB GOVERNMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.