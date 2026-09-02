ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਕੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਡਟਣਾ ਪਿਆ ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 2, 2026 at 5:38 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, MSP ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ‘ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ।"
‘ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਲਕੇ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ RO ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ‘ਪਿਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
‘ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਲੱਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।”-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਆਗੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
‘ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ—“ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ?” ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਹਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
‘MSP ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ’
ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਗਵਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ।"
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ "ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।