ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ? ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ !
ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : June 27, 2026 at 7:24 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦਾ ਕੰਮ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 69.05 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ, ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ?
ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 7 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 24,453 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ (Door-to-Door) ਅੰਤਿਮ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (CEO, ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.84 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ (Pre-mapping) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 86.02 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 24,453 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLA) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 838 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ 8,54,381 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 69.05% ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ।"
ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਸਤਨ 84.62% ਪ੍ਰੀ-SIR ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ 96.07%, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 88.64% ਅਤੇ ਮੋਗਾ 86.91% ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੱਛੜਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ "ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਬਰ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਪੇਂਟਰ, ਟਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2003 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮੈਪਿੰਗ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ NRI ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (OCI) ਜਾਂ NRIs ਦੀ ਵੋਟ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1960 (ਨਿਯਮ 21) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ (Inadvertently) ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ), ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਬੀਐਲਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੀਲ਼ਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ?
ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਬੀਐਲਓ ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ BLOs ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।"
ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਅਬਾਦੀ ਬੀਐਲਓ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।"
ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ, ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਨਿਕਾਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ SIR (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਇਹ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਣ-ਮੈਪਡ (Unmapped) ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ (ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ) 'ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।