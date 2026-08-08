EXPLAINER:ਪੈਰਾਕੁਆਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Draft Order ਜਾਰੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : August 8, 2026 at 7:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Draft Order ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ Expert Committee ਨੇ 12 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Registration Committee ਨੇ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ (Antidot) ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਬਣਵਾਈ, ਇੰਪੋਰਟ, ਵਿਕਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ Draft Order ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ Gazette Notification ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਡੋਟ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ (ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਗਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ, ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਲੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਦਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੈੱਟ (ਰਿਕਵਰੀ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
'ਸੱਠੀ ਮੂੰਗੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਟਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾ. ਡੌਂਥੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਲ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕ੍ਰਾਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਧਨੁਕਾ ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਰੈਲਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਰੈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ, ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਹਰ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ Integrated Weed Management ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"
272 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਬੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 272 ਡਾਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ (ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਮੋਨਰੀ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊਰੋਲੀਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਵਧੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਹਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ NCRB ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ 26,921 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲਣ ਨਾਲ 7,821 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।'
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰਿਵਿਊ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਪੋਲਿਊਟਰ ਪੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ’ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੁਹਾਨੀ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੀਲ ਕਮਲ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਡੱਡੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੀ ਥਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Integrated Weed Management) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਛਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਉਗਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡਾ. ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੈਂਚਾ, ਸਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਾਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਮੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਦੇ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, Integrated Weed Management (IWM), ਮਲਚਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ?
ਪੈਰਾਕੁਆਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਸਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।