Explainer: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਰੌਲਾ, ਜਾਣੋ ਅੰਕੜੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

Punjab Religious conversion
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ (Etv Bharat)
Published : March 10, 2026 at 10:18 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਲਾਲਚ ਵੱਸ’ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ (Etv Bharat)

ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ (Demography), ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (United States Commission On International Religious Freedom) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ' (Anti Conversion Law) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Number of churches in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (Etv Bharat)

ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 102 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਚਿਨ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ' ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ

ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 75000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹਨ। 948 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਕੋਸਿਸ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਗੋਸਪਲ ਮਿਨੀਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 116 ਚਰਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 107 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 59 ਚਰਚ ਹਨ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.17 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਪਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ 'ਹੋਮ ਚਰਚ' ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਹਨ। ਚਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 3 ਕੋਲ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਨ, 33 ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਨ, 16 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, 12 ਕੋਲ X ਹੈਂਡਲ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਕੋਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 80 ਚਰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 868 ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

Dr. Ranbir Singh
ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਿਸਰਚਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ) (Dr. Ranbir Singh)

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ?

ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਵੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12000 ਤੋਂ 13000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਈਸਾਈ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

"ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"- ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕਲਚਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨ 1834 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ 'ਜੌਹਨ ਸੀ. ਲੋਰੀ' ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1849 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

What percentage of people in Punjab are Christians?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਈਸਾਈ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਾਦਰੀ ?

ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਾਦਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 10 ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।"

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ !

ਰਿਸਚਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਈਐਸਆਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"2011 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਦਰਮਿਆਨ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅਬਾਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।"- ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ?

ਡੀਐਸਜੀਐਸੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।" - ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ

Manjit Singh Bhoma
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ) (Manjit Singh Bhoma)

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੱਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਮਾਝਾ’ ਖੇਤਰ

ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਝੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਮਾਝਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੂੰਘਾ 'ਜਾਤੀਵਾਦ' ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।"

"ਪੀਯੂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੌਖਿਆਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਯੂ

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ "ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ" ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਲਾਲਚ ਪਰਿਵਰਤਨ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 310 ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 'ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ', ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

Christ Church Amritsar
ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Instagram @ churchographer)

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਕਰਾਰ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਬੱਸ ਉਹ ਓਸੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਗਲੌਂਰ ਦੇ ਨੇਚਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਬਰਟ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦੌਫਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ "ਲਾਲਚ" ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

