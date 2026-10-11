EXPLAINER: ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ, ਕਿਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ? ....ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ? ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 11, 2026 at 5:07 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੰਗਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਹੈ 'ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ'?
"ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੜ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੀਓਜ਼, ਆਰਟੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।"-ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਮੈਂਬਰ, ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ
'ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ
- ਰੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ
- ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ (Speed Governor)
- ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ
- ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ
- ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਗਰਿੱਲਾਂ
- ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
- ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (No Overloading)
ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਰ: ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਣ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖਰਾਬ ਉਪਕਰਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ।
ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।"
"ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਡੀਟੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"-ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਮੈਂਬਰ, ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ
ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਗੂ
ਟਰੈਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 'ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (FIR) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
"ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"-ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"