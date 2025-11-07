ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ? ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਬੰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਕੌਣ ਹਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ?
Published : November 7, 2025 at 2:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (RKC): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਕੌਣ ਹਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ?
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ 21 ਮਾਰਚ, 1934 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਮਜ਼੍ਹਬੀ' ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ 8 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।
ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਏ (Hons.) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੋਂ ਐਮਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ 24 ਫਰਵਰੀ, 1964 ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1962 ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ' ਦੇ ਸਬ-ਐਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅੱਗੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1973-74 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (AICC) ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1978 ਵਿੱਚ AICC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- 8 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਉਹ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।
- ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਫਿਰ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਣਜ ਬਣੇ।
- 1978 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ - "ਹੱਥ" - ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
- 1980 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
- 1982 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 1982 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ।
- 1983 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਅਸਲ ਉਚਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ। 1981 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ 1986 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1995 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1998 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਜੇਐਮਐਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ, ਬਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ)-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ)-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2010 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲੋਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) (ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ) ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ - ਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।