NEET UG Topper ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, NEET ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਏ 5 ਸਵਾਲ, Re Neet ਵਿੱਚ 715 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਟਾਪ
ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 696 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਬਰ...
Published : July 17, 2026 at 2:05 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਰਿਆ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਐਨਐਸਥੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰੇਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਿਅਨ ਦਾ ਭਰਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 2025 ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 54ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਕਰਿਟ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 1 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 97.2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਸਾਲ 2026 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਟੀਏ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 720 ਵਿੱਚੋਂ 715 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ 715 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 192 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜਿਕਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਮਿਲਾ ਕੇ 99.6 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਬਣੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਗਲਤ
ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਂਕ ਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ 696 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ।"
ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰ
ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਦਮਾ
ਆਰਿਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ (ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਬਣੇਗਾ।
14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਆਰਿਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 17 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਟਾਪਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਆਰਿਅਨ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ (ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।