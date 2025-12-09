ETV Bharat / state

ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।

Sirhind canal
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

December 9, 2025

ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਸੀਆਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਸੀਆਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਰੀ ਅੰਸਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, 40 ਸਾਲਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ।'

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

