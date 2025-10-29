ETV Bharat / state

EXPLAINER: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ MPLADs ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ?

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ MPLADs ਫੰਡ ਬਾਰੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਚੇ?

MPLADs funds
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ MPLADs ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 29, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 1:11 PM IST

[ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ MPLADs ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਪਾਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ18.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ?

ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪੀਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

-ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਰੁਪਏ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ 18.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ 18.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਸਾਂਸਦ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ) ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ 17.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 5.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ 14.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।

Uses of MPLADs funds
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ MPLADs ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

  • ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ
  • ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ
  • ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
  • ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
  • ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ
Uses of MPLADs funds in punjab
MPLADs ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ETV Bharat)
  • ਜੰਗਲਾਤ, ਡੈਰੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ
  • ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ
  • ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ
  • ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ
  • ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਜਿਮ ਆਦਿ

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜਕੇਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2023 ਜਾਰੀ

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ - ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Uses of MPLADs funds in punjab
MPLADs ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 1994, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 1994, ਫਰਵਰੀ 1997, ਸਤੰਬਰ 1999, ਅਪ੍ਰੈਲ 2002, ਨਵੰਬਰ 2005, ਅਗਸਤ 2012, ਮਈ 2014, ਜੂਨ 2016 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ।'

Uses of MPLADs funds
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਸਟ (Social Media:@ BJPPunjab)

"ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ"

ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।'

Uses of MPLADs funds
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪੋਸਟ (Social Media:@rajabrar_INC)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ! ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 119.1 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 34.76 ਕਰੋੜ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 84.35 ਕਰੋੜ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 29 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 70.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18.82 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 3.93 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਫੰਡ ਵਰਤ ਸਕੇ।'

Uses of MPLADs funds
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ (Social Media:@parambansromana)

AAP ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'

Uses of MPLADs funds
ਆਪ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ (Social Media:@vikramsahney)

ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਫੰਡ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ, 2.78 ਕਰੋੜ ਬਚੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੰਡ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 1.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਮਪੀਲੈਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਚੋਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Uses of MPLADs funds in punjab
ਕਿਹੜੇ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ (ETV Bharat)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 2.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਬਚ ਹੋਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਜਦਕਿ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਜਦਕਿ 1.73 ਕਰੋੜ ਬਚੇ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 2.49 ਕਰੋੜ ਬਚੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 1.76 ਕਰੋੜ ਬਚੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ।

Last Updated : October 29, 2025 at 1:11 PM IST

TAGGED:

USES OF MPLADS FUNDS
MPLADS FUNDS FOR PUNJAB
PUNJAB MP USE MPLADS FUNDS
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
MPLADS ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

