DAP ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ, ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 7:15 PM IST

6 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਰਪਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਝਾੜ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ 1350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।-ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਚਾਇਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ DAP ਅਯਾਤ (Etv Bharat)

ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਭਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਟਨ ਰੂੜੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 2 ਕਿੱਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 25 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਹਿਰ,PAU ਲੁਧਿਆਣਾ

ਡੀਏਪੀ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (Etv Bharat)

ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟਫੇਡ

ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟਫੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਫਾਸਟਫੇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟਫੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟਫੇਡ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਥੈਲਾ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟਫੇਡ

ਇਸ ਖਾਦ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਥੈਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਫੀਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟਫੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਲਫ਼ਰ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (Etv Bharat)

ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ 12/32/16

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 32 ਫੀਸਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਪਟਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਥੈਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਏਪੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20-20-13 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਥਾਂ' ਤੇ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਥੈਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟ

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰੂਸ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 55.67 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਅਯਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਚੀਨ ਦਾ 22.28 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

DAP FERTILIZER
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ
DAP ਬਦਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ
ਪੰਜਾਬ DAP ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ
