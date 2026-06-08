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ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

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ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਛਮ-ਛਮ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਮੀਂਹ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 8, 2026 at 2:12 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 41 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 25 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਛਮ-ਛਮ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਮੀਂਹ (Etv Bharat)

"ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ"

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"43 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 43 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

KNOW WHEN IT WILL RAIN
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

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