ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਚਲਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਖਿੜ ਗਏ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ
20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਟੈਰਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
Published : November 15, 2025 at 11:03 AM IST
ਸੁਲਤਨਾਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਜ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਮੁਸਕਾਨ ਪਰਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਈਏ।- ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਖੇਤ ਮੁੜ ਅਬਾਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮੁੜ ਅਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।'
ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜੀ ਰੌਣਕ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਊਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਨਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।'