ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ: ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ETV Bharat / state

ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ: ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ। ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

wheat procurement
ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 13, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)

"ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ"

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਫੀਸਦ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। - ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

wheat procurement
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝਾੜ ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ?

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।"

wheat procurement
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਕੀ ਬੋਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ?

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

TAGGED:

DANA MANDI BATHINDA
ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
WHEAT PURCHASE IN MANDI
WHEAT PROCUREMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.