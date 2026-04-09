ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ETV Bharat / state

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

Wheat procurement begins
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 1:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ..."

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ 8 ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹਰ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ। ਖੰਨਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

TAGGED:

WHEAT PURCHASE START
ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ
WHEAT PROCUREMENT BEGINS
WHEAT PROCUREMENT IN KHANNA
PUNJAB WHEAT PROCUREMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.