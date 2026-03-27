ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 1:43 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਛ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝਾੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਈਆਂ ਕਣਕਾਂ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਦਿਓਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਉਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਵਿਛ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ 60 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਣ ਤੋਂ 50 ਮਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।'

ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।

