Explainer: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ

Explainer: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ

ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 19, 2025 at 11:46 AM IST

6 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ (Etv Bharat)

ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।"

'ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ AAP'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2027 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। -ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ

ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਝ ਕਰੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਕਦੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੁਟਕਲੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬਾਦਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ

ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। -ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈਜੈੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। - ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਕਈ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਲੀਡ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 222 ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀਟ 2017 ਵਿੱਚ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਘੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
TARN TARAN BY ELECTION RESULT
SUKHBIR SINGH BADAL
CM BHAGWANT MANN
SHIROMANI AKALI DAL

