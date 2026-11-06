ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕ? ਸੁਣੋ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ?
ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਰੁਝਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ....
Published : November 6, 2026 at 6:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਆਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕ?
ਰਾਧੇ ਜਵੇਲਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.76 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਰੀਬ ₹3.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।"
"ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਡਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।"-ਜਵੈਲਰਜ਼
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਨ: ਭਾਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
"ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"-ਰੋਹਿਤ ਭਸੀਨ ਰਾਧੇ, ਜਵੈਲਰਜ਼
ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਏ ਸੁਨਿਆਰੇ!
ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾ ਚੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।"
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