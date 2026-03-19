ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੇਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ?

ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ...

Published : March 19, 2026 at 8:33 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: 1920 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

‘ਪੰਜਾਬ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1960 ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਬਾਰੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 204 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ

ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਲਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਬਾਰੇ

ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

1920, 1960 ਅਤੇ 1981: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਗ੍ਰਾਫ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ' (Indus Water Treaty) ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ 1920 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

1981 ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ

31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ‘ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਓਨ ਡੈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 8.6 MAF ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

“ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣਾ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ”

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.9 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1.1 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਪੈਸੇ ਪਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 1,44,000 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਮੁੱਕ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ, 'ਆਪ' ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ "ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ-ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਇਹ 'ਆਪ' ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ "ਪੁਰਾਣਾ" ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - SYL ਨਹਿਰ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ।"- ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।"

“ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ”

ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੁਟਾਈ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।"

‘ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ’

'ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ' (Riparian Law) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ?

