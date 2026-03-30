Explainer: ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026, ਵਿਤਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : March 30, 2026 at 8:05 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 (Transgender Persons (Protection Of Rights) Amendment Bill 2026) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੱਧ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ? ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (CMO) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਰ, ਹਿਜੜਾ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ?
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ 'NALSA' ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (National Portal For Transgender Persons) ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 'ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ "ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।"
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ (48 ਲੱਖ) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ' ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਗ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਮੈਨ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਵੂਮੈਨ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੈਂਡਰ-ਕਵੀਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨਰ ਜਾਂ ਹਿਜੜਾ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ
ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
- ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (Laxmi Narayan Tripathi): ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਗੌਰੀ ਸਾਵੰਤ (Gauri Sawant): ਗੌਰੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਜੋਇਤਾ ਮੋਂਡਲ (Joyita Mondal): ਜੋਇਤਾ ਮੋਂਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
- ਮਾਨਬੀ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ (Manabi Bandyopadhyay): ਮਾਨਬੀ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
- ਨਰਥਕੀ ਨਟਰਾਜ (Narthaki Nataraj): ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਥਕੀ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਭਰਤਨਾਟਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
- ਅੰਜਲੀ ਅਮੀਰ (Anjali Ameer): ਅੰਜਲੀ ਅਮੀਰ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ (Dhananjay Chauhan): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ
National Portal Of Transgender Person ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 32000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਜੀ ਸਰਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 32500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 293 ਟੀਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਯਸ਼ਿਕਾ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
'ਸਵੈ-ਪਛਾਣ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਯਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਪੁਨੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ NALSA ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ (Self-Identification) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Medical Certification Process) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਹਰਪੁਨੀਤ ਅਤੇ ਯਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ (Biology) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਮਸਕੁਲਿਨ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫੈਮਿਨਿਨ, ਜੈਂਡਰ-ਕਵੀਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਈਨਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?"
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ
ਯਸ਼ਿਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਜੜਾ-ਅਰਾਵਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਸ਼ਿਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
NALSA ਜੱਜਮੈਂਟ 2014 ਕੀ ਹੈ ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਾਲਸਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ? ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NALSA ਜੱਜਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16 ਅਤੇ 21 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
NALSA ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਨਾਲਸਾ ਜੱਜਮੈਂਟ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਰਦ' ਅਤੇ 'ਔਰਤ' ਦੇ ਹੀ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਫੋਰੀਆ' ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਨਾਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਐਮਸੀਐਚ 32 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ (ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ) ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਉਪ-ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਮਰਦ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਰੀਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਿੰਗ ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"- ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ
ਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਮੌਲਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 14 - ਸਮਾਨਤਾ, 19 - ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਤਾ, 21 - ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਰਿਟ ਪਿਟੀਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਕਲ 32) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
