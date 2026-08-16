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FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 10:08 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (etv bharat)

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ NGOs ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FCRA ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ? (etv bharat)

ਕੀ ਹੈ FCRA?

FCRA ਯਾਨੀ Foreign Contribution (Regulation) Act ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1976 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।

2010 ਵਿੱਚ 1976 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ FCRA ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ NGOs ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ।

2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ SBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ NGO ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।

FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ? (etv bharat)

ਮੌਜੂਦਾ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ:

  • ਜੇ ਕਿਸੇ NGO ਦੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਜੇ NGO ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • FCRA ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਤਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
  • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
  • ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ? (etv bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ FCRA ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ FCRA ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ? (etv bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ FCRA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ? (etv bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NGOs ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ

ਉਪਲਬਧ NGO-DARPAN ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ NGO-DARPAN ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ FCRA ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (etv bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ?

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ FCRA ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ 171.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿੱਚ 140.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 207.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 519.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ FCRA ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। FCRA ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

" ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿਗ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਫਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। "-ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ

FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ? (etv bharat)

ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ?

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "FCRA ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ FCRA ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"

ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਕ ?

ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਮੁਤਾਬਕ "FCRA ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਦਦ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

"ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਜੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਿਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿਗ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"-ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

NGOs ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ?

ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਚ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਫਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਜੇ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਡਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਦਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਡਿੰਗ ’ਤੇ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ NRI ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ FCRA ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ FCRA ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ FCRA ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਡਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।"

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