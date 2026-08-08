ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ 'ਸੰਧਾਰਾ', ਆਟੇ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ...
ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 'ਸੰਧਾਰਾ' ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : August 8, 2026 at 9:12 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਤੀਜ' ਯਾਨੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਸੰਧਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸੰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ) ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵੀਰ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਸੂਟ: ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ) ਮਹਿੰਦੀ, ਹਰੀਆਂ-ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ, ਪਰਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਹਾਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਆਟੇ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਿਸਕੁਟ, ਮੱਠੀਆਂ, ਲੱਡੂ, ਗੁਲਗੁਲੇ, ਖੰਜੂਰਾਂ, ਜਾਂ ਘੇਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਤੀਜ ਦੇ ਸੰਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇਸੀ ਬਿਸਕੁਟਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ, ਖੰਜੂਰਾਂ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਗੁੜ/ਚੀਨੀ, ਸੌਂਫ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੀ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਟੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਨਣਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੁਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"-ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਹਿਲਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਸਕੁਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਆਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੀੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਲਈ ਕਿੱਲੋ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਢੇਡ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"- ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ
ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Humidity) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੜ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।