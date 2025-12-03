ETV Bharat / state

ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ?

Needle Exchange Programs : ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1999 ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Needle Exchange Programs
ਕੀ ਹੈ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ?
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਭੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ (United Nations) ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1999 ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Needle Exchange Programs) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ।

ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

ਕੀ ਹੈ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ?

ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Needle Exchange Programs) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HIV, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ HIV ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੇ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ?

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ (United Nations) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 96,463 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,89,729 ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10,055 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33,392 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡਰੱਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਇੰਜੈਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਯੂਐਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ HIV ਪੀੜਤ ਹਨ। ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਰੋਧ (Condom) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Needle Exchange Programs
ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ?

ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ?

ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਆਰਡਬਲਿਊ ਯਾਨੀ ਆਊਟ ਰੀਚ ਵਰਕਰਸ ਲਾਉਣਾ ਆਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ?

  • ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਸੈਂਟਰ: ਸਥਿਰ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਮੋਬਾਈਲ ਆਊਟਰੀਚ: ਵੈਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ: ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ?

ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਇੰਚ ਅਤੇ 26 ਇੰਚ ਗੇਜ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਿੰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਿੰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਿੰਜ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਪੋਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਧ (Condom) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਿੰਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, 2 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ, 5 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Needle Exchange Programs
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

  • ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
  • ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਦਸ ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
  • ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜਬਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਟਾਵਲ।
  • ਸਟੋਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
  • ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ?

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਡਲ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਿੰਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਚਆਈਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਦਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਡਲ ਸਰਿੰਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਰਿੰਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

Needle Exchange Programs
ਕੀ ਹੈ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ?

ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਸਿਰਫ ਸਰਿੰਜ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

"ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ ਗੋਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।" - ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ

‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਿੰਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ’

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਿੰਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।

Needle Exchange Programs
ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਸੈਂਟਰ

"ਮੈਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"- ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ

‘ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹਲਾਤ’

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Needle Exchange Programs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.unodc.org/documents/southasia/publications/sops/Hindi/NSEP_Hindi.pdf ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।)

