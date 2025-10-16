ETV Bharat / state

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ? ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਪੀ ਕਰਨਗੇ ਚੈੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ?

MISSION SWASTH KAVACH
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 16, 2025 at 5:50 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ 'ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 'ਸਰਵੇਖਣ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 'ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 'ਸਫ਼ਾਈ ਹਫ਼ਤੇ' ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ' ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ (PTM) ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (BP) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ?

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ (PTM) ਦੌਰਾਨ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ' ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਿੰਪਲ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ (Etv Bharat)

ਹੁਕਮ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਟੀਐਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਐਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ' ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ (ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਟੀਐਮ ਵਿਖੇ 'ਡਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਭ। ਇਸ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿਖੇ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕੰਮ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ‘ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖ਼ਤਰਾ ਏ ਜਾਨ’ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਬੀਐਲੋ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਗਲਤ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।"

"ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।"- ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ

'ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਿੰਪਲ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 533 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਸਥ ਕਵਚ ਅਧੀਨ ਬੀਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਰ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਣ।'

ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। 533 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। - ਡਿੰਪਲ ਮੈਦਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ,ਉਹ ਸਕੂਲ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੀਟੀਐਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  1. ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮੈਂਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨੋਡਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ (ਨੱਥੀ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਲਿੰਕ)।
  3. ਆਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਪੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  5. ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੀਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਤੀ 16/10/2025 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

