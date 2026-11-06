ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਰੀਆ ? ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ, ਜਾਣੋ
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 8:41 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਰੀਆ ?
ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਿਵਾਇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਰੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
"ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।"- ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੱਕਾ,ਮੁਖੀ,ਮਿੱਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,PAU ਲੁਧਿਆਣਾ
ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਕਸਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਇਸ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਲੈਰੋਫਿਲ ਆਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਗੈਸ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦਾ ਬਦਲ ਗਰੀਨ ਖਾਦਾਂ ਹਨ। ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਹ, ਗਵਾਰਾ, ਬਰਸੀਮ, ਰਵਾਂਹ, ਸਣ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਖਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਨ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ ?
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: