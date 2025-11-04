ETV Bharat / state

ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ?

ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ (ETV Bharat)


ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

2008 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ?

ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ, 2008 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ETV Bharat)

‘ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ’

ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ...

  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕਸਬਾ ਤਪਾ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਏਕੋਟ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪਾਤੜਾਂ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ?

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

"ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਫਟੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ (ETV Bharat)

ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਫਟੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਹਰ ਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਟ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

