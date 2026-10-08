Explainer: ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ SIR ਮੈਪਿੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਫਾਰਮ-6 ਵਿਵਾਦ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 8, 2026 at 7:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ SIR ਮੈਪਿੰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮ- 6 ਦਾ ਵਿਵਾਦ ?
ਫਾਰਮ-6 ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। SIR ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿਣਤੀ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਫਾਰਮ-6 ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ SIR ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24,453 ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਐਨਿਊਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮ-6, 7 ਅਤੇ 8 ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਪਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ Form-6 ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ CEO ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ Form-6 claims ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 82,911 Form-6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 13,973 Form-6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 96,884 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ-6 ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 2003 ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Form-6 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Form-6 ਇੱਕ statutory form ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਮ Form-6 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ SIR ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ Mismatch ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।"
2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ Form-6 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਧੂ SIR declaration ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।”
“ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ—ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ—ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ‘ਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960’ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-6 ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।"
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕੀ ਜਤਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ (Gen-Z) ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਹੁਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।"
ਫਾਰਮ-6 ਸਾਈਲੈਂਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ?
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਸਾਈਲੈਂਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ'। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (ECINET) ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਾਲਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 'ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।"
'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 'ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ' ਸਮਝ ਰਿਹਾ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 'ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ' ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (Nuclear Families) ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਏ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।"
'ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ (State) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਨਵੀਂ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।"