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ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?, ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ...

ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ..

UNIQUE FARMER ID
ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 9, 2026 at 11:06 AM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ (Unique Farmer ID) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ, ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ? (ETV BHARAT)

'ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ'

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਾਜ਼ੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ

ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੋਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

Unique Farmer ID
ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT)

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ'

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।'



ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ/ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਕੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, PM-KISAN ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਖਾਦ/ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ MSP 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ (Farmer ID) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'

Unique Farmer ID
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ETV BHARAT)



ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (Land Records) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।'

UNIQUE FARMER ID
ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ? (ETV BHARAT)


ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ (CSC) / ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. (Common Service Centre) ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਫ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ/ਪੋਰਟਲ): ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

UNIQUE FARMER ID
'ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰ' (ETV BHARAT)


'ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰ'


ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।'

UNIQUE FARMER ID
ਕਿਸਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਾਭ (ETV BHARAT)


ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗੀ। MSP 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ

TAGGED:

ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ
ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ
WHAT IS FARMER REGISTRY
UNIQUE FARMER ID

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